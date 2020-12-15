Exxen Fightclup fragmanı yayınlandı! Exxen Fight clup'ta kimler var? Exxen Fightclup ne zaman başlayacak?
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Exxen Fightclup fragmanı yayınlandı! Exxen Fight clup'ta kimler var? Exxen Fightclup ne zaman başlayacak?

15.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:37

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı tarafından oluşturulan internet platformu Exxen projelerinin detayları belli olmaya devam ediyor. Exxen Fightclup fragmanı yayınlandı! Exxen Fightclup'ta kimler var? Exxen Fightclup ne zaman başlayacak? Bilgehan Demir ve Avatar Atakan'ın da yer aldığı Fightclup detayları...

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'den ilk fragman ve ilk program detayları geldi.

EXXEN FIGHTCLUP'TA KİMLER VAR?

Yeni platformu Exxen için hazırlıklara devam eden Acun Ilıcalı, Fightclup yarışmasından ilk fragmanı takipçileriyle paylaştı. Yarışmada 11 dövüşçünün yanı sıra Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir yer alacak.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, ocak ayında yeni platformu Exxen'i açıyor. Platformunda çeşitli programlara ve dizilere yer verecek olan Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak ilk yarışmadan fragman yayınladı.11 DÖVÜŞÇÜ AYNI EVDEIlıcalı, proje tasarımı ve yapımcılığını Bilgehan Demir'in üstlendiği ve 11 dövüşçünün aynı evde kalacağı Fightclup Exxen'den ilk fragmanı Instagram hesabından paylaştı. Yarışmada eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan da yer alacak.

EXXEN FIGHTCLUP NEZAMAN BAŞLAYACAK?

Fightclup'ın başlangıcına dair net tarih henüz belirlenmedi.

Exxen Fightclup fragmanı yayınlandı! Exxen Fight clup'ta kimler var? Exxen Fightclup ne zaman başlayacak?

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