EXXEN | Exxen Yetiş Zeynep ne zaman başlıyor? Yetiş Zeynep konusu nedir? Yetiş Zeynep oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak olan Acun Ilıcalı Exxen platformu şimdiden büyük yankı uyandırıyor! Yayın tarihi yaklaştıkça yeni Exxen dizileri duyurulmaya devam ediyor. Yetiş Zeynep de Exxen programları arasında tanıtılan ve büyük ilgi gören bir program. Peki Exxen Yetiş Zeynep ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen yayın tarihi öncesi, platformda yayınlanacak sürpriz projeler tek tek açıklanıyor. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden birinin de Yetiş Zeynep olacak. Peki, Exxen Yetiş Zeynep ne zaman başlıyor? Yetiş Zeynep konusu nedir? Yetiş Zeynep başvuru formu ve oyuncuları kimler?

YETİŞ ZEYNEP KONUSU NEDİR?

Zeynep rolünü canlandıracak karakter Aslı Bekiroğlu 1995 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. Güzel oyuncu kısa sürede kazandığı sevecenliği ile halkın beğenisini kazanmıştır.Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı dizilerden birkaçı; Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım dizilerin de oynamıştır.

Dizide Keremcem 'in eşi rolünü oynayacak karakter ise Ece Dizdar. 1981 İstanbul doğumlu güzel yarışmacı Londra'da ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak eğitim almıştır.Çeşitli reklam ve tiyatrolar da kendini göstermiştir. Komedi dizisi olacağını belirten oyuncular 2021'in ilk aylarından itibaren seyirci ile EXXEN'de buluşacaktır.

YETİŞ ZEYNEP

EXXEN YETİŞ ZEYNEP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yetiş Zeynep programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Yetiş Zeynep başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Yetiş Zeynep izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

YETİŞ ZEYNEP OYUNCULARI KİMLER?

Yetiş Zeynep'in oyuncu kadrosu: Keremcem ve Ece Dizdar. Diğer başarılı başrol oyuncu ise Aslı Bekiroğlu.