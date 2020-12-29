EXXEN | Exxen Sesli Güldüm ne zaman başlıyor? Sesli Güldüm konusu ne, oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021'de yeni yılın gelişiyle yayın hayatına başlayacak olan Exxen'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Exxen dizileri ve programları bir bir açıklanırken bir tanıtım daha geldi. Ezo Sunal'ın sunacağı Exxen Sesli Güldüm özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi göreceğe benziyor. Peki Sesli Güldüm ne zaman başlıyor? Sesli Güldüm konusu ne?

Acun Ilıcalı Exxen platformunda yediden yetmişe her kesime hitap edecek programları duyurmaya devam ediyor. Exxen Şeref Bey, Konuşanlar, Hükümsüz, Kaçış, Tolgshow ve daha bir sürü ilgi çekici platformun ardından şimdi de Ezo Sunal ile Sesli Güldüm platformunu duyurdu! Çocukların ve ailelerin dört gözle beklediği Exxen Sesli Güldüm ne zaman başlıyor? Sesli Güldüm konusu ne, oyuncuları kimler?

EXXEN SESLİ GÜLDÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen Sesli Güldüm, diğer tüm Exxen dizileri ve programları gibi 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen'in erişime açılmasıyla birlikte başlıyor.

EXXEN SESLİ GÜLDÜM KONUSU NEDİR?

Exxen Sesli Güldüm, daha önce Star TV ekranlarında gördüğümüz Güldüy Güldüy Çocuk ile benzer bir konseptte olacak. Sunuculuğunu yine Kemal Sunal'ın kızı ve Güldür Güldür sunucusu Ali Sunal'ın kız kardeşi olan Ezo Sunal üstlenecek. Birbirinden komik ve tatlı çocukların yer alacağı Exxen Sesli Güldüm programı farklı skeçlerle her bölümde çocuklarla güldürecek!

EXXEN SESLİ GÜLDÜM OYUNCULARI KİMLER?

Exxen Sesli Güldüm sunucusu ve oyuncusu Ezo Sunal ve çocuklar. Birbirinden yetenekli ve komik çocuğun yer alacağı Exxen Sesli Güldüm çocukları: