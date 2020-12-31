Exxen "Bu Benim Masalım" konusu nedir? Exxen "Bu Benim Masalım" oyuncuları!
Cemal Can ve Aleyna Tilki'nin başrollerinde yer alan Exxen "Bu Benim Masalım" konusu nedir? Exxen "Bu Benim Masalım" oyuncuları!
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak yeni dijital platformu Exxen'in iddialı yapımı Exxen "Bu Benim Masalım" konusu nedir? Exxen "Bu Benim Masalım" oyuncuları!
BU BENİM MASALIM KONUSU
Bu Benim Masalım'da bir genç kızın hayallerine ulaşırken yaşadıkları ve tanıştığı insanlar ele alınıyor. Müzikal temalı olan dizi şimdiden büyük ilgi topluyor.Yönetmenliğini Kıvanç Boruönü'nün üstlendiği dizinin senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven yazıyor.
BU BENİM MASALIM OYUNCULARI
Oyuncu kadrosunda Sihirli Annem'in Dudu Perisi'si Nevra Serezli de yer alıyor. Ayça Tilki, Eren Emingil, Zeynep Kankonde, Kıvanç Baruönü, Merve Sevin dizide göreceğimiz isimlerden.