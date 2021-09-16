Exxen artık LG Smart TV'lerde - Haberler
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Exxen artık LG Smart TV'lerde

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Exxen artık LG Smart TV'lerde

Exxen uygulaması 2018 serisi ve üstü LG Smart TV'lere eklendi.

Exxen uygulaması 2018 serisi ve üstü LG Smart TV'lere eklendi.

LG'den yapılan açıklamaya göre, Uefa Şampiyonlar Ligi, Uefa Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ve farklı formatlarda birbirinden farklı içerikleriyle Exxen uygulaması artık LG Smart TV'lerde olacak. webOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2018 ve üstü model LG Smart TV'lere eklenen Exxen uygulaması, geçerli modellerde LG TV Uygulama Mağazası üzerinden indirilebilecek. LG'nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS, hareket sensörlü "Sihirli Kumanda"sı ve Türkçe destekli akıllı ses algılama fonksiyonu ile Exxen'e erişim kolay ve eğlenceli hale gelecek.

Türkiye'nin sevilen oyuncuları ve beğenilen sanatçıları, en çok takip edilen sosyal medya fenomenleri ve gençleri peşinden sürükleyen youtuberlar'ın yer aldığı özel ve orijinal içerikler, geniş kitlelere hitap eden, ödüllü oyuncuların olduğu diziler, Türkiye'de daha önce yapılmamış yarışmalar, show'lar ve eğlence programları, Türkiye'de büyük ses getirmiş belgesel ve biyografilerin yaratıcılarından özel içerikler, çocuklara özel çizgi film, dizi ve animasyonlar, gençlerin sevgilisi yıldızlar, beğeniyle izleyecekleri birbirinden farklı içerikler ve çok daha fazlası Exxen dünyasında izleyicileri bekliyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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