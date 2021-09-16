Exxen artık LG Smart TV'lerde

Exxen uygulaması 2018 serisi ve üstü LG Smart TV'lere eklendi.

LG'den yapılan açıklamaya göre, Uefa Şampiyonlar Ligi, Uefa Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ve farklı formatlarda birbirinden farklı içerikleriyle Exxen uygulaması artık LG Smart TV'lerde olacak. webOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2018 ve üstü model LG Smart TV'lere eklenen Exxen uygulaması, geçerli modellerde LG TV Uygulama Mağazası üzerinden indirilebilecek. LG'nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS, hareket sensörlü "Sihirli Kumanda"sı ve Türkçe destekli akıllı ses algılama fonksiyonu ile Exxen'e erişim kolay ve eğlenceli hale gelecek.

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