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Excalibur FIFA 21 Turnuvası için kayıtlar başladı

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Excalibur FIFA 21 Turnuvası için kayıtlar başladı

Excalibur FIFA 21 Turnuvası için kayırlar başladı!

Teknoloji markası Casper ve Intel'in FIFA severler için ortaklaşa düzenlediği Excalibur Fıfa 21 Turnuvası için kayıtlar başladı. Turnuva, Türkiye'nin futbol sevdalılarına espor dünyasındaki yerlerini alma fırsatını ve büyük finalde en iyilerle mücadele edip Excalibur G900 Gaming Laptop kazanma şansını tanıyor.

Casper tarafından "Bu Heyecana Ortak Ol!" mottosu ile FIFA severlere duyurulan Excalibur FIFA 21 Turnuvası için geri sayım başladı. Kayıt sürecinin başladığı ve tüm FIFA oyuncularının katılabileceği turnuvada eleme maçları 25 Eylül'de başlıyor. Turnuvanın eleme turları, çeyrek ve yarı final maçları ile 3.lük maçı tek maç üzerinden gerçekleşirken, final maçı ise 3 maç üzerinden yürütülecek.

Casper ve Intel'in ortaklaşa düzenlediği Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nın büyük finali ise 3 Ekim'de gerçekleşecek. Finallerin yayınlanacağı Twitch ekranında seyirciler, ünlü yayıncı Mete "Eastergamers" Özbey, FIFA severlerin yakından tanıdığı Ege Arseven ve Tuna Yurdakul'u sunucu ve analiz koltuklarında görecek. Ayrıca final müsabakalarına çıkan oyuncular Ege Arseven ve Mete "Eastergamers" Özbey'in yanı sıra Fenerbahçe Espor'dan Mert Güven, Galatasaray Espor'dan Berk Taşçı ile oynama şansı da yakalayacaklar.

Oyuncular, Casper ve Intel'in FIFA 21'e veda niteliğinde gerçekleştireceği sezonun en büyük turnuvalarından Excalibur FIFA 21 Turnuvası'na Casper'ın web sayfası üzerinden kayıt oluşturabilirler.

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