EVSİZLERİN KALDIĞI BOĞAZ MANZARALI YEŞİLLİK ALANDA YANGIN

20.08.2019 17:21



Beyoğlu'nda evsizlerin kaldığı boğaz manzaralı yeşillik alanda yangın çıktı. Turistler, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyip görüntüledi. Bir itfaiyecinin gördüğü manzarası karşısında "Boğaz manzaralı, benim evden güzel" dediği duyuldu.

Gümüşsuyu'nda evsizlerin kaldığı yeşillik alanda yere serilen yataklardan birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yerleşkesinin bulunduğu duvar dibinde çıkan yangın ot ve çalılara da sıçradı. Yeşillik alandaki yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, alev alan yeşillik alanı söndürdü. Bu sırada yoldan geçen bir tur otobüsündeki turistler itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyip görüntüledi. Olay yerine gelen bir itfaiyeci de evsizlerin kaldığı yerden boğaz manzarasını görünce "Kuytu köşe yeri de güzelmiş, boğaz manzaralı, benim evden güzel" dediği duyuldu.



Görüntü dökümü:

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-İtfaiye aracının yangın yerine gitmesi

-Evsizlerin kaldığı yeşillik alanda çıkan yangın

-Alevler

-İtfaiyecinin yangın yerine ulaşmak için yukarı tırmanması

-İtfaiyecinin su sıkarak yangını söndürmesi

-Yoldan geçen bir tur otobüsündeki turistlerin itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyip görüntülemesi

-Olay yerindeki bir itfaiyecinin "Kuytu köşe yeri de güzelmiş, boğaz manzaralı, benim evden güzel" diyerek yorumlaması

-Boğaz manzarası

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA

- İstanbul