Evren ilçesinde kalkınma kooperatifi kuruldu
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Evren ilçesinde kalkınma kooperatifi kuruldu

11.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:12
Evren ilçesinde kalkınma kooperatifi kuruldu

Ankara'nın Evren ilçesinde SS Evren ve Mahalleleri Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

Ankara'nın Evren ilçesinde SS Evren ve Mahalleleri Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

Kurucu Başkanı Emrullah Eren olan kooperatifin Başkan Yardımcısı görevini veteriner hekim Yusuf Ekici üstlendi.

Kooperatifin ilk toplantısı, Emrullah Eren başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Koordinatörü Emre Yeniay, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Yıldırım

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