Evrak ve belge dolusu poşeti dağ gibi çöpün içinde aradılar
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Evrak ve belge dolusu poşeti dağ gibi çöpün içinde aradılar

08.10.2020 01:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 01:52
Evrak ve belge dolusu poşeti dağ gibi çöpün içinde aradılar

İstanbul, DHA GÜNGÖREN'de temizlik işçileri kaldırım üzerinde unutulan evrak ve belge dolusu poşeti çöp kamyonuna attı.

İstanbul, DHA GÜNGÖREN'de temizlik işçileri kaldırım üzerinde unutulan evrak ve belge dolusu poşeti çöp kamyonuna attı. Evrakların sahibi, çöp döküm alanına arkadaşlarıyla giderek, saatlerce çöpleri karıştırdı. Uzun uğraşlar sonucu önemli evrak ve belgeleri buldu. 

Güngören Haznedar Mahallesi Kınalı Caddesi üzerinde, dün akşam saatlerinde bir esnaf evrak ve belge dolusu poşetini iş çıkışında bir arkadaşına bırakarak işleriyle ilgilenmeye başladı. Poşet sahibinin arkadaşı da poşeti iş yerinin yanına bıraktı. O sırada cadde üzerinde bulunan çöpleri toplayan işçiler, unutulan evrak ve belge dolusu poşeti çöp sanıp çöp arabasına attı. Poşeti bıraktığı yerde görmeyen esnaflar panik halde sağa sola koşturdu. Kısa bir süre sonra etraftaki kişilerin beyanı ile poşetin işçiler tarafından kamyona atıldığı öğrenildi. 

ÇÖPLERİ ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KARIŞTIRDI SONUNDA BULDU

Çöp döküm alanına arkadaşlarıyla birlikte giden kişi, mahallesine gelen kamyonu aramaya başladı. Çöplerin yere boşaltılması ile birlikte aramalar başladı. Eline aldıkları tahtalarla dağ gibi çöpte poşeti arayan kişiler uzun uğraşlar sonucu aradıklarını buldu.


Evrak ve belge dolusu poşeti dağ gibi çöpün içinde aradılar
Evrak ve belge dolusu poşeti dağ gibi çöpün içinde aradılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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