Evony maske güvenilir mi? Güvenilir maske markaları, güvensiz maske markaları nelerdir?

Evony maske güvenilir mi? sorusu açıklanan güvensiz maske markalarının ardından merak edilen sorulardan biri oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvensiz maske üretimi yapan 41 maske markasını belirledi. Buna göre bu markalar nelerdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, güvensiz maske markaları hangileridir? 41 güvensiz maske markası açıklandı mı? Bakanlık'a göre güvenli maske üretmeyen yerler listesi haberimizde.

Güvenli olmayan maskeler hangileri? Güvenli olmayan maske markaları nelerdir? Resmi olarak güvensiz ilan edilen maske markaları listesi! Güvensiz maske markaları nelerdir? Hangi 41 maske markası Bakanlık'a göre güvensiz olarak tespit edildi? Güvenli olmayan maskeler! Evony maske güvenilir mi?

EVONY MASKE GÜVENİLİR Mİ?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronayla mücadelede gündelik hayatta en çok kullandığımız ürünlerden biri maske oldu. Ancak bazı fırsatçılar, sahte maske üreterek bir servet kazandı. Bu markalar arasında Evony yer almıyor. Bu kapsamda Evony maskeleri güvenilir olarak değerlendirebiliriz.

335 DONANIM DENETLENDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yapılan denetimler sonucunda 41 maske markasının güvensiz olduğu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi.

Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.

ONAYLANMIŞ STANDARTLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DENETİM YAPILDI

Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

MASKELER GÜBİS ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

"TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

GÜVENSİZ MASKE MARKALARI