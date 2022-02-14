Evlilikte 40 yılı aşan çiftler "41 Kere Maşallah" programında buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, evlilik hayatında 40 yılı aşan çiftleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "41 Kere Maşallah" programında bir araya getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen, kentin farklı ilçelerinden 150 çiftin katıldığı programda, insanların kendisini, çevresini, ailesini, eşini ve çocuklarını hatırlaması için bir zaman beklemesine gerek olmadığını söyledi.

Belli hususlarda farkındalık oluşması bakımından belli günlerin olmasının buna katkı sunduğunu, dünyada insanın hep sevgi arayışında olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Çocukların kendi arasında sevgi bağı olur, eşler arasında sevgi bağı olur, iş hayatında arkadaşlıklar içinde bir sevgi bağı olur. Muhakkak bunun en güçlülerinden birisi de eşler arasında olan o aşkın, sevginin ve muhabbetin uzun yıllar birlikteliği besleyen, uzun yıllar bir arada yaşamanın da birçok olumlu katkı sunduğu o sevginin, insan hayatının vazgeçilmezi olduğunu bir kere daha müşahede ediyoruz. Birçok şeye katlanılmaz haldeyken, katlanılabilir kılan şey aramızdaki sevgidir." diye konuştu.

Dünyada en büyük sermayenin sevgi bağının güçlülüğü olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabii ki evlilikte eşlerin birbirine olan sevgi ve muhabbeti en temel beklenti ve yaklaşım olmakla beraber, insan sevgiye hayatının her aşamasında muhtaç. Annenin çocuğa olan sevgisini tartabilir misiniz? Babanın evlatlarıyla olan sevgisini ölçebilir misiniz? Aramızda gazilerimiz var, şehit yakını büyüklerimiz var. Onların o omuz omuza mücadele ederken birbiriyle olan dayanışmalarını sevgiden başka bir şey ile izah edemezsiniz.14 Şubat vesilesiyle sevgiyi, saygıyı, samimiyeti daha çok hatırlıyor olsak da her gün aynı derecede bu bahsettiğimiz hususları yaşayabilmek ümidiyle."

"Sizler kadim medeniyetin hamurusunuz"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Sevim Sayım Madak ise gerçek sevginin tezahür ettiği 40 yılını aşmış çiftler, şehit yakınları ve gazilerle 14 Şubat'ta bir araya geldiklerini kaydetti.

Madak, hürmet, minnet ve şükran duygularının bir nişanesi olan programa icabet etikleri için katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün evlilikte 40 yılı aşmış, aile olmanın en güzel örneklerini yaşamış ve yaşatmış, topluma rol model olmuş çiftlerle bir araya gelmek istedik. Çünkü sizler, yaşadıklarıyla, örnek kişilikleriyle bu topluma rol model olan kişilersiniz. Çünkü sizler kadim medeniyetin hamurusunuz, mayasısınız. Çünkü sizler tecrübeleri yolumuzu aydınlatan rehberimiz, ışığımızsınız." ifadelerini kullandı.

Program, yemek ikramının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'ndan emekli sanatçı İsmail Yılmaz'ın müzik dinletisiyle devam etti.