Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti

Oynadığı projelerle adından söz ettiren Umut Kurt, bir süredir birlikte olduğu 'Çıplak' dizisinin sanat yönetmeni Melisa İnci'ye evlilik teklifi etti. "Evet" yanıtını aldığı sevgilisine "her gün yanında olmak için uyanacağım" diyerek sevgilisini gösteren oyuncu, güzel teklifi de sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu

'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt bir süredir aşk yaşadığı Melisa İnci ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Kurt, önceki gün sevgilisinin önünde diz çöküp, romantik bir evlenme teklifinde bulundu.

"HER GÜN YANINDA OLMAK İÇİN UYANACAĞIM"

Ünlü oyuncunun sürpriziyle neye uğradığını şaşıran İnci, Kurt'a 'Evet' yanıtını verdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Kurt, paylaşımında, "Her gün yanında olmak için uyanacağım" ifadelerini kullandı.

UMUT KURT KİMDİR

7 Nisan 1981 Erzincan doğumlu olan oyuncu, tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı. Oyunculuğu kadar bağlama çalması ve türkü söylemesi de öne çıkan yönlerindendir.

'Kadınlar', 'Otobüs Durağı', 'Erkeklere Özgürlük', 'Bu Dünya Bizim', 'Godot'yu İzlerken', 'Masal Karmakarışık', 'Çizmeli Kedi', 'Benim Tatlı Meleğim' ve 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' oyunlarında rol aldı. Ünlü oyuncu, son olarak da Netflix'te yayınlanan 'Fatma' dizisinde rol aldı.