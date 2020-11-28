Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
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Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

28.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:26
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Türkiye'de bir dönem izdivaç programlarında damat adayı olarak boy gösteren Medet Batal, Ortaköy'de bir binanın terasında genç bir kızı dolandıracağı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Türkiye'de bir dönem televizyonda yayınlanan izdivaç programlarından Zuhal Topal'ın evlenme programına çıkarak damat adayı olarak boy gösteren, 2018 yılında büyük ikramiyenin kendisine çıktığını iddia eden ancak tek rakamla herkesi kandırdığı ortaya çıkan Medet Batal'ın çeşitli illerde çok sayıda dolandırıcılık olayına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Evlilik vaadiyle genç kızları binlerce lira dolandıran firari Medet Batal Beşiktaş'ta suçüstü yakalandı

GENÇ KIZLARI EVLİLİK VAADİYLE BİNLERCE LİRA DOLANDIRMIŞ

Çalışmalarda ünlü isim ve yapım firmaların adını taşıyan kartvizitler bastırarak dolandırıcılık yaptığı ve sokak hayvanları yaranına kullanılacağını belirterek yardımseverlerden para topladığı öğrenilen Batal'ın, Tolga Saygın adını kullanarak İstanbul'un Başakşehir ve Şişli ilçeleri başta olmak üzere Sakarya, Mersin, Ankara ve İzmir'de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Batal'ın Başakşehir'de Tolga Saygın adını kullanarak genç bir kızı evlilik vaadiyle 30 bin lira, Şişli'de film setlerine yemek verme vaadiyle 3 adet cep telefonu ve bin lira, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yurtdışından uygun araç satışı iddiasıyla internet sitesi üzerinden 10 bin 250 lira, Mersin'in Mezitli ilçesiyle filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin lira dolandırdığı, Ankara'nın Mamak ilçesinde çalıntı otomobili satma ve İzmir'in Bergama ilçesinde ise tehdit suçlarına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı yakın takibe aldı.

Evlilik vaadiyle genç kızları binlerce lira dolandıran firari Medet Batal Beşiktaş'ta suçüstü yakalandı

BEŞİKTAŞ POLİSİNDEN TERASTA SUÇÜSTÜ BASKIN

Dolandırıcı şahsı adım adım izleyen Beşiktaş polisi, Batal'ın son olarak C.C. isimli kadına kendisini sahte kimlikle tanıtarak dizi ve filmlerde oyuncu olarak oynatacağını vadederek dolandırmaya çalıştığı ihbarını aldı.

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Evlilik vaadiyle genç kızları binlerce lira dolandıran firari Medet Batal Beşiktaş'ta suçüstü yakalandı

Batal'ın Ş.G. isimli kadını da aynı şekilde kandırarak 33 bin lira dolandırdığının ihbarını alan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptığı çalışmalar sonucunda geçtiğimiz 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında dolandırıcı Medet Batal'ın Ortaköy'de bir binanın terasında olduğunu belirledi. Burada genç bir kızı sahte kimlik kullanarak evlilik vaadiyle dolandırmaya çalışan Batal, Beşiktaş polisi tarafından düzenlenen baskınla suçüstü yakalandı.

Evlilik vaadiyle genç kızları binlerce lira dolandıran firari Medet Batal Beşiktaş'ta suçüstü yakalandı

SUÇ MAKİNESİ DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Operasyon anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Üst araması yapılan şahıs Beşiktaş polisince kelepçelenerek gözaltına alındı. Toplamda 6 farklı "dolandırıcılık" suçundan aranması olduğu da öğrenilen Medet Batal, emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan Batal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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