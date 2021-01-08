Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız
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Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız

08.01.2021 15:06 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:29

Arkadaşı Mustafa Tohma ile evleneceğini açıklayan Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında yaz ayında nikah masasına oturacağının müjdesini verdi.

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, arkadaşı Mustafa Tohma'dan aldığı evlilik teklifini kabul etti. Sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında müjdeli haber hakkında konuşan Serengil, evlilik haberinin detaylarını da verdi.

"AYRILDIĞIM SÜREÇTE VE HASTALIĞIMDA BANA YARDIMCI OLDU"

Sunucu arkadaşları Bircan Bali ve Arto'nun baskısı üzerine aldığı evlilik teklifinden bahseden Serengil, "Mustafa'yla arkadaştık, hala da arkadaşız. Şu an sevgili değiliz, hiç olmadık da. Ben yeni ayrıldığım süreçte onunla tanıştım. O zaman çocuk kaybettim ve bunalımdaydım. Tek başıma olduğum bir dönemde şefkatli ve içinden geldiği gibi karşılık beklemeden davrandı. Tanıştıktan 6-7 ay sonra bana duygularını anlattı ama ben hazır olmadığımı onu üzmek istemediğimi söylemiştim. O da konuyu kapatıp bir daha açmadı. Ben hasta olduğumda her şeyimi yaptı" dedi.

Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız

"YAZA DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

Seren Serengil, özel hayatı hakkındaki açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Ben kendimden emin olmadan bir şeye başlayamam. Aramızda güzel bir konuşma geçerken 'Ben seninle sevgili olmak değil ben eşim olmanı istiyorum. Ama buna ne zaman hazır olursan' dedi. Ben de tamam dedim. Sevgililik yaşamadan hemen evlenemezsin. Herkes 'Mustafa beyle yakışıyorsunuz onunla evlen' dedi. Ben de dün evet dedim. Yüzüğü de bugün gidip alacağız. Benim her şeyi beğenmeyeceğimi bildiği için beraber almak istedi ama benim için bunlar hiç önemli değil. O yüzüğü de hazır olduğum zaman takacağım. Yaz ayında evleneceğiz. Ben birinin sevgilisi değil eşi olmalıyım."

Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız
Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız
Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız
Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız
Haber Yorumları (1)
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