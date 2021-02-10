Evlilik soruları Nesrin Cavadzade'yi güldürdü
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Evlilik soruları Nesrin Cavadzade'yi güldürdü

10.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 08:41
Evlilik soruları Nesrin Cavadzade'yi güldürdü

Oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın ilişkisi devam ediyor.

Oyuncu çift Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın ilişkisi devam ediyor. Alkan, son olarak sevgilisinin annesini sosyal medya hesabından takip etti. Çiftin, pandemi sonrası da sürpriz yapıp evleneceği iddia edildi.

Nesrin Cavadzade önceki gün Bebek'teydi. Gazetecilerin evlilik sorularına önce gülen ve sonra cevap vermek istemediğini söyleyen ünlü oyuncu, "Çok acelem var. Konuşmayacağım. Sizinle hala küsüm" dedi.

Ailesini tanıştırdı

Verdiği bir röportajda evlenmeyi ve anne olmayı çok istediğini söyleyen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Gökhan Alkan'ı, Tarabya'da bir balıkçıda ailesi ile tanıştırmıştı.

Gazetecilerin, "Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?" sorusu üzerine Cavadzade'nin babası, "Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz" yanıtını vermişti. Gökhan Alkan, sevgilisinin annesini de sosyal medyadan takip etmeye başlamıştı.

'Alın yazım'

Öte yandan ikili yeni yılın ilk gününde de birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Hatta ikiliden Gökhan Alkan, "Alın yazım" anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketlemişti.

Sevgilisinin ev halini paylaştı

Geçtiğimiz ay da Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan'ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaşmıştı. Cavadzade, paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının u¨zerinde duracaksın" notunu düşmüştü.

Kaynak: Hürriyet

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