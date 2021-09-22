Evlilik Hakkında Her Şey uyarlama mı? Hangi diziden uyarlamadır? Evlilik Hakkında Herşey konusu ne, oyuncuları kimler? - Haberler
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Evlilik Hakkında Her Şey uyarlama mı? Hangi diziden uyarlamadır? Evlilik Hakkında Herşey konusu ne, oyuncuları kimler?

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Evlilik Hakkında Her Şey uyarlama mı? Hangi diziden uyarlamadır? Evlilik Hakkında Herşey konusu ne, oyuncuları kimler?

Evlilik Hakkında Her Şey bugün ilk bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey uyarlama mı? Hangi diziden uyarlamadır? Evlilik Hakkında Herşey konusu ne, oyuncuları kimler? merak etti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi hangi diziden uyarlamadır? Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosunda kimler var? Evlilik Hakkında Her Şey başrolleri kimler? Evlilik Hakkında Her Şey uyarlama mı? İşte cevabı...

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı bulunmaktadır.

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Artık Azra için bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir. Annesi Çolpan emekliye ayrılıp büronun yönetimini kızı Azra'ya devredecektir fakat işler hiç de Azra'nın beklediği şekilde ilerlemez. Azra ve annesi arasında geçen şiddetli bir tartışma Cevher ailesinde büyük bir sarsıntıya sebep olur. Cevher ailesi parçalanmış geçmişleriyle yüzleşirken, Azra da evliliğini ve hayatını sorgulamaya başlar. Hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldığında aile içindeki tüm dengeleri değiştirecek bir karar alır. Geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi bu kararının arkasında durmasını zorlaştıracaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Evlilik Hakkında Her Şey uyarlama mı? Hangi diziden uyarlamadır? Evlilik Hakkında Herşey konusu ne, oyuncuları kimler? - Haberler
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