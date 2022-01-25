Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey hangi gün? Evlilik Hakkında Her Şey günü mü değişti?
Fox TV'nin beğenilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi. Dizi normalde Salı günleri ekrana geliyordu fakat bugün yayın akışında olmayınca izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey Salı günü mü? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...
Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evlilik Hakkında Her Şey Salı günü mü? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar haberimizde...
Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
25 Ocak Fox TV yayın akışı:
- 02:30 Kanunsuz Topraklar
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
Evlilik Hakkında Her Şey her Salı saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora'nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır'ın Ece'yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra'nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra'nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra'dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece'nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır…
Faruk'un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştır. Faruk'un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Ortaya çıkan bir mektup Cevher ailesi için tüm dengeleri değiştirir. Sanem, Ural'ın gitmesi ve Faruk'un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, dibe doğru çekildiğinden habersizdir. Güneş peş peşe yaşanan aksiliklerden kendisini sorumlu tutmaya başlar. Faruk'un ölmeden önce, Deniz'in kardeşleriyle yakın olması için kurduğu plan, Nazan'ın müdahalesiyle alt üst olur. Nazan beklenmedik bir hamleyle Çolpan ve Erman'ı içinden çıkması güç bir durumla karşı karşıya bırakacaktır. Azra, Sergen'i hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için boşanmayı ertelemeye karar verir. Diğer taraftan Yıldırım ise Sergen'in oyunun bozmaya kararlıdır…
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Bertan Asllani
Cevdet Arıcılar
Esma Yılmaz
Rüzgar Doruk Özmü
Emine Ada Sezer
Mila Kasarcı