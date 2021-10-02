Evlilik Hakkında Her Şey Güneş kim? Evlilik Hakkında Her Şey Güneş gerçek adı!
Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. BBC yapımı, The Split dizisinin uyarlaması. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey Güneş kim? Evlilik Hakkında Her Şey Güneş gerçek adı! Tülin Ece Yazkan'ın rol aldığı diziler! Tülin Ece Yazkan kimdir?
Evlilik Hakkında Her Şey Güneş kim? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayın hayatına yeni sezon itibarıyla başlayan dizi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey Güneş gerçek adı! Tülin Ece Yazkan'ın rol aldığı diziler! Tülin Ece Yazkan kimdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Tülin Ece Yazkan, şimdi de yeni dizi Evlilik Hakkında Her Şey'de Güneş karakterini canlandırmaktadır. Tülin Ece Yazkan, 28 Şubat 1991'de dünyaya geldi. Lise öğrenimin ardından Beykent Üniversitesi'ne başladı.
Güneş, Azra ve Sanem'in çok sevdikleri küçük kız kardeşleri. Ablaları gibi annesinin yolundan gitmemiş, üniversiteyi yarım bırakıp küçük bir kafe işletmeye başlamıştır. En küçük olduğu için kararları en tolere edilen Cevher kadını odur. Babasını en az tanımış ve ailenin kadınları tarafından büyütülmüş çocuk olan Güneş, Çolpan'ın boşanma sonrası yaşadığı depresif hayatına ve Azra ve Sanem'in zorlu geçen ergenlik yıllarına denk gelmiştir. Bu nedenle de ailenin en saf ve rahat karakteridir.
Güneş, erkek arkadaşı Yalın'ın ilişkilerini bir sonraki adıma taşımak istediği bu dönemde, hayattan ne beklediğini sorgulamaya başlar. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tülin Ece,Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir.
- Sefirin Kızı/ Menekşe/ 2019
- Ufak Tefek Cinayetler/ 2017-2018
- Kırlangıç Fırtınası/ İnci/ 2017
- Bodrum Masalı/ İpek/ 2016
- Yaz'ın Öyküsü/ Öznur/ 2015
- Yılanların Öcü/ 2014