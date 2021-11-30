Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
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Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!
Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.
Neyran ve Koray tarafından köşeye sıkıştırılan Melisa'ya bir çıkış yolu arayan Azra ve Yıldırım'ın işi bu sefer hiç de kolay olmayacaktır. Ural ve Sanem cephesinde ise gerilim hat safhadayken DNA sonucu gelir. Çolpan ve Erman, Serhan'ı köşeye sıkıştırmanın bir yolunu bulmuşlardır.Yalın ve Güneş evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya getirmeye karar verirler. Nişan töreninden sonra ilk kez bir araya gelecek olan iki aile için bu akşam yemeği beklenmedik gelişmelere sebep olur. Neyran ve Koray hazırladıkları protokolü Melisa'ya imzalatmak için tekrar Arsen Cevher Hukuk'a gelirler. Fakat bu sefer kötü bir sürprizle karşılaşma sırası onlardadır…
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Bertan Asllani
Cevdet Arıcılar
Esma Yılmaz
Rüzgar Doruk Özmü
Emine Ada Sezer
Mila Kasarcı
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