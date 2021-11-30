Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 11. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neyran ve Koray tarafından köşeye sıkıştırılan Melisa'ya bir çıkış yolu arayan Azra ve Yıldırım'ın işi bu sefer hiç de kolay olmayacaktır. Ural ve Sanem cephesinde ise gerilim hat safhadayken DNA sonucu gelir. Çolpan ve Erman, Serhan'ı köşeye sıkıştırmanın bir yolunu bulmuşlardır.Yalın ve Güneş evlilik tarihi almalarının ardından ailelerini tekrar bir araya getirmeye karar verirler. Nişan töreninden sonra ilk kez bir araya gelecek olan iki aile için bu akşam yemeği beklenmedik gelişmelere sebep olur. Neyran ve Koray hazırladıkları protokolü Melisa'ya imzalatmak için tekrar Arsen Cevher Hukuk'a gelirler. Fakat bu sefer kötü bir sürprizle karşılaşma sırası onlardadır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet