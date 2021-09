Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölümde neler oldu? 2. bölümde neler olacak?

Fox TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün yayınlandı. Beğeniyle izlenen dizinin gelecek bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm fragmanı izle!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY KONUSU NE?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay'la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HERŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 1. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Artık Azra için bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir. Annesi Çolpan emekliye ayrılıp büronun yönetimini kızı Azra'ya devredecektir fakat işler hiç de Azra'nın beklediği şekilde ilerlemez. Azra ve annesi arasında geçen şiddetli bir tartışma Cevher ailesinde büyük bir sarsıntıya sebep olur. Cevher ailesi parçalanmış geçmişleriyle yüzleşirken, Azra da evliliğini ve hayatını sorgulamaya başlar. Hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldığında aile içindeki tüm dengeleri değiştirecek bir karar alır. Geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi bu kararının arkasında durmasını zorlaştıracaktır.

