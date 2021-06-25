Evli danışmanıyla eşini aldatan İngiliz Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için özür diledi
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Evli danışmanıyla eşini aldatan İngiliz Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için özür diledi

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İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, kendisi gibi evli olan ve yıllık 15 bin pound'a işe aldığı danışmanıyla öpüşürken görüntülendi. Skandalın ortaya çıkmasından sonra Hancock, "Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum. İnsanları kırdım ve bunun için özür dilerim" dedi. İngiltere Başbakanı Johnson'ın da bakanının özrünü kabul ettiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanıyla öpüşme görüntülerinin ardından İngiltere, skandalla çalkalandı.

DANIŞMANIYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Başbakan Johnson hükümetinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Hancock, bu kez çok daha farklı bir olayla İngiliz kamuoyunun gündeminde. 42 yaşındaki Hancock'un, üç çocuk sahibi olduğu 15 yıllık eşi Martha Hancock'u aldattığı ortaya çıktı. Bakan Hancock, bir süredir danışmanı Gina Coladangelo ile gizli bir ilişki yaşıyor. The Sun'ın elde ettiği görüntülerde, Hancock ve Coladangelo'nun öpüştükleri anlar kameralara anbean yansıdı. Gazetenin haberine göre ikilinin o anları Hancock'un Whitehall'daki ofisinde 6 Mayıs'ta kaydedildi.

Evli danışmanıyla eşini aldatan İngiliz Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için özür diledi

ÜNİVERSİTEDEN TANIŞIYORLAR

Evli ve üç çocuk annesi olan 43 yaşındaki Coladangelo, geçtiğimiz yıldan bu yana Hancock'un danışmanları arasında yer alıyor. İngiliz basını, Coladangelo ve Hancock'un tanışıklıklarının geçmişe dayandığını, Oxford Üniversitesi'nde öğrenci oldukları dönemde arkadaş olduklarını yazdı. Hancock'un salgınla mücadele döneminde karıştığı bu ihanet skandalına karşı nasıl bir açıklama yapacağı İngiltere'de merakla bekleniyor.

Evli danışmanıyla eşini aldatan İngiliz Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için özür diledi

Oliver Tress ve Gina Coladangelo

"SOSYAL MESAFE KURALLARINI İHLAL ETTİM"

42 yaşındaki 3 çocuk babası Hancock, tepkilerin ardından özür açıklaması yaptı ve görevine devam edeceğini açıkladı. Sağlık Bakanı açıklamasında, "Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum. İnsanları kırdım ve bunun için özür dilerim. Ülkemizin pandemiyi atlatabilmesi için çalışmaya devam edeceğim. Özel hayatım, ailem ve kişisel meselelerime saygı duyulmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN ÖZRÜNÜ KABUL ETTİ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Johnson'un Hancock'un özrünü kabul ettiği açıklandı. Ofis sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlık bakanı, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabul ettiğini ve bunun için özür dilediğini belirtti. Başbakan, sağlık bakanının özrünü kabul etti ve konuyu kapanmış sayıyor" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, 15 yıllık eşini evli danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, 15 yıllık eşini evli danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
Evli danışmanıyla eşini aldatan İngiliz Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için özür diledi
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, 15 yıllık eşini evli danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, 15 yıllık eşini evli danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
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