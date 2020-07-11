Evlerin önünden 'çay' geçiyor BALIKESİR'de eşsiz bir havaya sahip Kaz Dağları'nın eteklerindeki Zeytinli Mahallesi'nden geçen çay, buz gibi suyuyla turistlerin ilgi odağı oluyor.

BALIKESİR'de eşsiz bir havaya sahip Kaz Dağları'nın eteklerindeki Zeytinli Mahallesi'nden geçen çay, buz gibi suyuyla turistlerin ilgi odağı oluyor.

Kaz Dağları'ndan gelen ve dağın eteklerinde kanallara ayrılan su, evlerin hemen önünden geçiyor. Genellikle tek ya da 2 katlı olan evlerin önündeki oluklarından akan berrak su, Edremit sahilinden denizle buluşuyor.Bu sokaklarda yaşayanlar, evlerine girerken, Zeytinli Çayı'ndan gelen suyun üzerinden geçiyor. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşlar, sokaklarda evlerin hemen önünden akan çaya ilgi gösteriyor.

Kaynak: DHA