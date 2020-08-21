Evlenme vaadiyle geldi, 55 bin lira dolandırıp kaçtı Samsun'da evlenmek vaadi ile gelen bir kadın, damat adayını 55 bin lira dolandırıp kaçtı.

Samsun'un Bafra ilçesine evlenmek vaadi ile gelen bir kadın, damat adayını 55 bin lira dolandırıp kaçtı. 20 bin lira başlık parası üzerine 35 bin liralık bilezikle kayıplara karışan kadın

20 BİN LİRA BAŞLIK PARASI VERDİLER

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce meydana gelen olayda, bir tanıdığının Çorum'da bir kız olduğunu ve evlenebileceğini söylemesi üzere ailesiyle birlikte Çorum'a giden damat adayı A.K (27), burada tanıştığı gelin adayı S.Ç'nin (22) ailesi olduğunu söyledikleri kişilerle görüşüp 20 bin lira başlık parasında anlaştılar. 20 bin lira başlık parasını veren A.K. ve ailesi gelin adayı S.Ç.'yi de yanlarına alarak Bafra'ya geldiler.

35 BİN LİRALIK BİLEZİKLE KAÇTI

Evlilik hazırlığına başlayan A.K. ve ailesi pazar günü için nikah günü aldılar. Düğün öncesi kuyumcuya giderek 35 bin lira değerinde bilezik alıp gelin adayın S.Ç.'nin koluna taktılar. Alışverişten eve döndüklerinde gelin adayı S.Ç. rahatsız olduğunu, hastaneye gidip muayene olmak istediğini söylemesi üzerine A.K. ile birlikte hastaneye giderek muayene için kayıt yaptırdılar. Bu esnada tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyerek hastanenin tuvaletine giden S.Ç. hastaneden kaçarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra tuvalete bakan A.K, gelin adayını tuvalette bulamadı. Kaçtığını anlayan A.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA