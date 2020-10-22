- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı
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- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı

22.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:57

- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'deki kamplarda bulunan yetim çocuklara ulaştırdı.

- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı

AZEZ - Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'deki kamplarda bulunan yetim çocuklara ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfının çocuklara yönelik başlatmış olduğu beslenme projesi kapsamında binlerce çocuğun yüzü güldü. Projeye en büyük destek evlenecek çiftlerden geldi. Düğün yemeklerini savaşın mağduru olan çocuklara gönderen çiftler mutluluklarını mazlumlar ile paylaştı. Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Babusselam Kampı'nın İHH Basın Sorumlusu Abdulsamet Polat, "Başlatmış olduğumuz beslenme projesi kapsamında binlerce çocuğumuzun yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bu projeye destek amaçlı düğün yemeklerini kamplardaki çocuklara ulaştırmak üzere bağışta bulunan evlenecek çiftlere çok teşekkür ederiz" dedi.

Suriye'de yaşanan iç savaşın başından bu yana çocukların eğitim ve beslenmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı
- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı
- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı
- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı
- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı
- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı
- Evlenecek çiftler düğün yemeklerini Suriye'de kamptaki çocuklarla paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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