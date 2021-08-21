Evlat nöbetindeki anne: "Siyaset yapmaya değil, oğlumu almaya geldim"

Evlat nöbetindeki anne: "Siyaset yapmaya değil, oğlumu almaya geldim" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 719'uncu gününe girerken, oğlu terör örgütü PKK tarafından...

Evlat nöbetindeki anne: "Siyaset yapmaya değil, oğlumu almaya geldim"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 719'uncu gününe girerken, oğlu terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan anne Sultan Göger, "Siyaset yapmaya değil, oğlumu almaya geldim. Siyaset yapmak isteseydin burada değil, Ankara'da olurdum" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 719. gününde de devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda nöbete devam eden aileler, çocuklarından gelecek haberi bekliyor.

6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger için oturma eylemine devam eden anne Sultan Göger, eyleminde kararlı olduğunu belirterek, "Oğlum 4 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır'a geldim ve burada kayboldu. Oğlum her zaman Diyarbakır'a geliyordu ama en son geldiğinde daha kendisinden haber alamadık. Aradan geçen 6 ayın ardından kandırarak dağa kaçırıldığını öğrendik. Doğan çok saf ve kandırılabilecek bir çocuktu" dedi.

"Tek davam var oda benim oğlumdur"

HDP il binası önünde oğlu için oturma eyleminde olduğunu aktaran anne Göger, "Ben buraya oğlum Doğan için geldim, oğlum doğan olmasaydı burada ne işim olurdu. Ben burada siyaset yapmıyorum ve siyasetten anlasaydım Ankara'da olurdum. Tek davam var oda benim oğlumdur. Ben oğlumu istiyorum ve onun için buradayım. Benim duyuyor ve görüyor ise sesime bir ses versin. Artık yeter 6 yıldır biz hiçbir haber alamdık. Oğlumun sesine ve kokusuna hasret kalmışız. Annem hasta onu ölmeden görmek istediğini söylüyor. Babası ve bende hastayım, kalbim dayanamıyor bu acıya. Yeter artık kaçıp gelmesini ve teslim olmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak