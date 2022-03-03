Evlat nöbetindeki anne: 8 yıl bekledim, 9'uncu yılda inşallah gelirsin - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat nöbetindeki anne: 8 yıl bekledim, 9'uncu yılda inşallah gelirsin

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
 - Güncelleme:
Evlat nöbetindeki anne: 8 yıl bekledim, 9'uncu yılda inşallah gelirsin

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Faruk için Kars'tan gelip oturma eylemi yapan Rahime Taşçı, oğlunun 8 yıl önce 3 Mart'ta kaçırıldığını ifade ederek, "8 yıl bekledim, inşallah 9'uncu yılda sen buraya gelirsin, ben seni kucaklarım" dedi.

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Faruk için Kars'tan gelip oturma eylemi yapan Rahime Taşçı, oğlunun 8 yıl önce 3 Mart'ta kaçırıldığını ifade ederek, "8 yıl bekledim, inşallah 9'uncu yılda sen buraya gelirsin, ben seni kucaklarım" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 913 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

'SAĞ MI ÖLÜ MÜ BİLMİYORUM'

2014 yılında lise 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelip HDP binası önünde eylemini sürdüren Rahime Taşçı, "Faruk'um 8'inci yılını bitirdi bugün. 9'uncu yılına giriyor. Ben Faruk'tan haber almadım. Sağ mı, ölü mü? Bilmiyorum. Buradan oğluma sesleniyorum. 8 yıl bekledim, inşallah geleceksin. 9'uncu yılda inşallah sen buraya gelirsin, ben seni kucaklarım. Herkes seni bekliyor. Allah rızası için gel. Ben rahatsızım. Gel, beni tek bırakma. Devletimiz kucağını açmış. Gel artık, ceza yok. Kimseden korkma gel. Ben seni çok seviyorum" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki anne: 8 yıl bekledim, 9'uncu yılda inşallah gelirsin

Evlat nöbetindeki anne: 8 yıl bekledim, 9'uncu yılda inşallah gelirsin

Evlat nöbetindeki anne: 8 yıl bekledim, 9'uncu yılda inşallah gelirsin

Evlat nöbetindeki anne: 8 yıl bekledim, 9'uncu yılda inşallah gelirsin

Evlat nöbetindeki anne: 8 yıl bekledim, 9'uncu yılda inşallah gelirsin

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Terör, Kars, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title