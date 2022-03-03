Evlat nöbetindeki anne: 8 yıl bekledim, 9'uncu yılda inşallah gelirsin

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Faruk için Kars'tan gelip oturma eylemi yapan Rahime Taşçı, oğlunun 8 yıl önce 3 Mart'ta kaçırıldığını ifade ederek, "8 yıl bekledim, inşallah 9'uncu yılda sen buraya gelirsin, ben seni kucaklarım" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 913 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.