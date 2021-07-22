Evlat nöbetindeki anne: 10 yıldır bayramda oğlumu görmüyorum
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Evlat nöbetindeki anne: 10 yıldır bayramda oğlumu görmüyorum

Evlat nöbetindeki anne: 10 yıldır bayramda oğlumu görmüyorum
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbeti, 691'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbeti, 691'inci günde de sürüyor. 10 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Emrah için eylem yapan Aynur Panay, "Bayram oldu ama evime gitmedim. 10 yıldır bayramda ben oğlumu görmüyorum. Bana oğlumu göndersinler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 691 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar'ın yanı sıra en son Fatma Akkuş'un kızı Songül Akkuş'un teslim olmasıyla çocuklarına kavuşan aile sayısı, 25'e yükseldi.

'BAYRAM OLDU AMA EVİME GİTMEDİM'

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti Kurban Bayramı'ndan da sürdü. Bayrama rağmen eylemlerini sürdürdüklerini söyleyen 10 yıl önce Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçırılan oğlu Emrah'ın annesi Aynur Panay, "Bayram oldu ama evime gitmedim. 10 yıldır bayramda ben oğlumu görmüyorum. Oğlumu Ağrı Doğubayazıt'ta kaçırdılar. Ondan sonra ben evimi İstanbul'a götürdüm. Ben oğlumu istiyorum. HDP aldı, PKK'ya verdi. Bana oğlumu göndersinler. Allah onların belasını versin. Siz bizden ve buradaki anne ile babalardan ne istiyorsunuz" diye konuştu.

FOTOGRAFLI


Evlat nöbetindeki anne: 10 yıldır bayramda oğlumu görmüyorum
Evlat nöbetindeki anne: 10 yıldır bayramda oğlumu görmüyorum
Evlat nöbetindeki anne: 10 yıldır bayramda oğlumu görmüyorum
Evlat nöbetindeki anne: 10 yıldır bayramda oğlumu görmüyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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