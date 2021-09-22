Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına Türk bayraklı ziyaret

DİYARBAKIR'da 'evlat nöbeti' tutan aileler, eylemlerinin 750'nci gününde Gara şehidi Vedat Kaya'nın Mardin'deki babası Şeyhmus Kaya'yı evinde ziyaret edip Türk bayrağı hediye etti. Dev bayrağı 3 kez öpüp alnına koyan Şeyhmus Kaya "Bu şanlı bayrağımızı, ömrüm boyunca evimde muhafaza edeceğim" diyerek evinin balkonuna astı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde 'evlat nöbeti' tutan ailelerden ikisi, oturma eylemlerinin 750'nci gününde Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki babası Şeyhmus Kaya'yı ziyaret etti. Şeyhmus Kaya ile beraber 520 gün Diyarbakır'da 'evlat nöbeti' tuttuklarını belirten Süleyman Aydın "Evlat nöbetimizin 750'nci günü anısına dev bir Türk bayrağını Şeyhmus amcamıza getirdik. Daha önce 700'üncü gün anısına da Gara şehidi Adil Kabaklı'nın annesine bir Türk bayrağı armağan etmiştik. Evlat nöbetindeki aileler, sonuna kadar şehit ailelerin yanındayız. Onlar da aynı şekilde bizim yanımızdalar. PKK hain bir şekilde onların çocuklarını katletti, buradan terör örgütü PKK'yı kınıyorum. Artık herkes PKK ile HDP'nin iç yüzünü görsün. İnanın ha PKK ha HDP hiç değişen bir şey yoktur. İkisi de aynıdır. Sonuna kadar PKK ile HDP ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelede yılmayacağız. Şehit ailelerinin çocuklarından daha kıymetli değiliz. Biz de bu yolda canımızı vermeye hazırız" diye konuştu.

"HDP önündeki aileler, bu bayrağı eylemlerinin 750'nci günü anısına hediye olarak bana getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bu bayrağı yaşadığım sürece evimde muhafaza edeceğimi söylemek istiyorum. Biri çıkıp diyor ki; HDP'yi meşrulaştıracağız. Biri çıkıyor diyor ki; Selahattin Demirtaş niye hapistedir? Yav arkadaşlar, buradan 85 milyon Türk vatandaşlarına sesleniyorum. Bu fidan gibi çocuklar niye şehit oluyor? Bunlara kim sebep oluyor? HDP, sebep oluyor. PKK'nın izni olmadan HDP, milletvekili seçemez, köyde muhtar bile seçemez. Bir PKK'lı gelip burada hendek kazabilir mi? Devletin araçlarıyla bu hendekleri kim kazdı? HDP kazdı. Televizyon televizyon, kanal kanal geziyorsunuz, hiç mi vicdanınız sızlamıyor ? Bakın oğlum şehit oldu, her şehit benim için aynıdır. Canım çok sıkılıyor. Maalesef, bu muhalefet partileri yine HDP'ye sarılmış. Ama HDP yine bildiğini okuyacak."

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