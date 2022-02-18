Evlat nöbetinde 900'üncü gün (2)

DİYARBAKIR (DHA) - VALİ KARALOĞLU'NDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, ailelere destek ziyaretinde bulundu. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da bulunduğu ziyarette konuşan Vali Karaloğlu, annelerin haklı feryadına kulaklarını tıkayanların olduğunu belirterek, "Bu yürekli anneler, yürekli kadınlar, Diyarbakır anneleri, bir şeyi gösterdi Diyarbakır'da. Artık örgüte katılım nerdeyse sıfır noktasına geldi. Yürekli annelerin bu mücadeleleri, halkın da uyanmasına, çocuklarımızın da gözünü açmasına vesile oldu" dedi. Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

Mücahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,