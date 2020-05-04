Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
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Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
04.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:30

16 Nisan'da 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı, bugün sosyal medya hesabından hasta yavrusunu tedavi olması için hastaneye taşıyan kediyi paylaştı.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan'da bir süredir kanser mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Şallı ise bugün sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

KEDİ VE YAVRUSUNUN HİKAYESİNİ PAYLAŞTI

Evladını kaybettikten sonra kendisini evine kapatan ve acısını dindirmeye çalışan Ebru Şallı, Sosyal medyada hızla yayılan 'anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' yazılı fotoğrafları paylaşarak "Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notunu düştü.

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı

OĞLUNU TOPRAĞA VERDİ

Ebru Şallı, lenfoma hastası oğlunu iyileştirmek için iliğini vermişti. 16 Nisan'da oğlunu kaybeden Şallı, mezar taşına da "Hep benimlesin ponçiğim" yazdırmıştı. Şallı, oğlunun Kilyos'taki mezarını da sık sık ziyaret ederek çiçek bırakıyor.

İşte Ebru Şallı'nın paylaşımları...

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
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