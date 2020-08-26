Evlada anlamlı armağan Ortopedi profesörü İbrahim Akel, kızı Güneş'in dünyaya gelmesinin ardından onun için yazdığı, her birinde adının geçtiği 40 şiirini bir kitapta topladı.

Ortopedi profesörü İbrahim Akel, kızı Güneş'in dünyaya gelmesinin ardından onun için yazdığı, her birinde adının geçtiği 40 şiirini bir kitapta topladı. Prof. Dr. Akel, "40 Güneş Şiiri" adını taşıyan kitabını kızına 9. yaş gününde armağan etti. Kendisi için yazılmış şiirlerden oluşan kitap sürpriziyle hem şaşkınlık hem de büyük mutluluk yaşayan Güneş, "Bu süper hediye için babama çok teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Kent Hastanesi Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akel, tıp doktorluğunun yanında sanatçı kimliğiyle de büyük takdir topluyor. Hastaların eklem cerrahisi, çeşitli ortopedik rahatsızlıklarda uyguladığı başarılı PRP ve kök hücre tedavileriyle tanıdığı Prof. Dr. Akel, hekimliğinin yanında şiir ve müziğe olan tutkusuyla da gündeme geliyor. Cerrah arkadaşlarıyla kurdukları "Therocktors" adlı müzik grubunda elektrogitar çalıp vokal yapan Prof. Dr. Akel yıllardan beri de şiir yazıyor. Therocktors grubuyla zaman zaman müzikseverlerle buluşan Akel, müzikteki başarısından sonra bir başarıya daha imza attı. Prof. Dr. Akel, yıllardan beri yazıp biriktirdiği şiirleri içinden, kızı Güneş'in adının geçtiği şiirlerini bir kitapta topladı. "Kızım bir yana, dünya bir yana" diyen profesör, "40 Güneş şiiri" adlı kitabı için, "2013-2020 arası duygu ve düşlerin, üç yıllık niyetin, bir aylık ortak çalışmanın ürünü. Oluştukça bulutlar pamuk gibi oldu, dereler üstüne köprüler atıldı" diye yorumda bulundu.

Çeşitli nedenlerle geciktirdiği kitabını özellikle kızının yaş gününe yetiştirmeyi arzu ettiğini ve bunu da sonunda başardığını belirten Prof. Dr. Akel, "Kızıma doğum günü için sürpriz yapmak istiyordum. Farklı ve anlamlı bir armağan, ömür boyu saklayacağı bir şey olmalıydı. El ele verdik, İpek A. Çelik Rappas derledi, Çağla Turgul tasarladı ve Berre Su Yanlıç'ın fotoğraflarıyla süslendi ve kızımın kitabı ortaya çıktı. Kızım, ilkokul 4. sınıf öğrencisi. Her yıl bir yaş daha büyüyecek ve şiirlerin anlamına daha çok varacak" dedi.

5 Ağustos'ta kutladığı doğum gününde aldığı armağanla büyük şaşkınlık ve bir o kadar da mutluluk yaşayan Güneş Akel (9) de babasını öpücük yağmuruna tuttu ve "Bu süper hediye için babama çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA