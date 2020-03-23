"Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi - Haber
Fatih Gürbüz, İzmir, Foça

"Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi

"Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi İzmir'de korona virüs salgınına karşı sokakta dolaşan kişileri uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 65 yaş üstü bir çifte de esprili bir dille evlerine dönmesini gerektiğini söyledi.

23.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:19
'Evinize gidin' diyen başkan, nineden bastonu yedi

"Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi

İZMİR - İzmir'de korona virüs salgınına karşı sokakta dolaşan kişileri uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 65 yaş üstü bir çifte de esprili bir dille evlerine dönmesini gerektiğini söyledi. Çifte uyarılarda bulunan Başkan Gürbüz, ismi Saadet olduğu öğrenilen nineden baston yedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, korona virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler konusunda, dün akşam Instagram hesabından yaptığı canlı yayında ve bugün Foça sokaklarında karşılaştığı az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılar yaptı, bilgiler verdi. Sabah saatlerinde Foça sokaklarında karşılaştığı az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda sempatik biçimde uyaran Başkan Gürbüz, ismi Saadet olduğu öğrenilen nineyle de renkli görüntülere neden oldu. Çift olarak dışarı çıkan Saadet Nine'yi evine gitmesi için uyaran Gürbüz, "Seni koştururum. Haydi eve. Balkondan bakacağım. Polise söyleyeyim de ceza yazsın" diyerek espri yaptı. Bunun üzerine Saadet Nine elindeki bastonla Başkan Gürbüz'ün bacaklarına vurarak eve gideceğini söyledi.

'Evinize gidin' diyen başkan, nineden bastonu yedi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

"Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu Haber
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu Haber
Sokağa çıkma yasağına uymadı, canından oldu
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı Haber
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haber
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
'Evinize gidin' diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'evde kal' çağrısı yaptı
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Hastalık yokken, 'Yok' dedik' diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Ender Saraç Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Burak Yılmaz Ünal Karaman Bülent Uygun Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Polis Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: "Evinize gidin" diyen başkan, nineden bastonu yedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 19:52:20. #1.14#
title