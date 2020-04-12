Evinin penceresinden çaldığı tulumla komşularına moral veriyor
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Evinin penceresinden çaldığı tulumla komşularına moral veriyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İbrahim Can Bora, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan komşularına, penceresinden tulumla yöresel ezgiler çalarak moral veriyor.

12.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:43
Evinin penceresinden çaldığı tulumla komşularına moral veriyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İbrahim Can Bora, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan komşularına, penceresinden tulumla yöresel ezgiler çalarak moral veriyor.

Kozluk Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında ailesiyle ikamet eden Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Bora, 1,5 yıl önce merak ederek aldığı tulumu çalmayı öğrendi.

Bora, koronavirüs tedbirleri kapsamında hem sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek hem de mahallesinde dışarı çıkamayan komşularına moral vermek için evinin penceresinde tulum çalıyor.

Komşularının da zaman zaman tef ve zil çalıp alkışlarla destek olduğu Bora, insanlara duygusal anlamda destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bazı komşular, evlerinin cam ve balkonlarında Türk kahvelerini ve çaylarını içerek, bazıları da horon oynayarak tulumla çalınan yöresel müziklere eşlik ediyor.

"Komşularıma moral vermek istedim"

Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tulumu evinde çalarak antrenmanlar yaptığını belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların da moral bulması için konser vermeye karar verdiğini söyledi.

Evinin penceresine çıkarak tulum çaldığını ifade eden Bora, "Balkonumuz yok, evin penceresinden çalıyorum. Bazı komşular 'çocuk uyuyor' diyor, bir süre çalmayı bırakıyorum, sonra yine çalmaya başlıyorum. Evde olduğumuz bu dönemde mahallemde yaşayan komşularımızın evlerinde şenlik yaratmak istiyorum. Komşularımız da destek veriyor. Bu kadar destek göreceğimi aslında beklemiyordum. Komşularımıza teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik oldu. Hepsi hoş karşıladı, hepsini eğlendirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bora, bazı komşularının evlerinin balkonunda tef ve zil çalarak kendisine destek verdiğini anlatarak, komşularının mutlu olmasının kendisine moral verdiğini kaydetti.

"Yöresel müzikle kendimize geldik"

Mahalle sakinlerinden Tayfur Kırkaç da Bora'ya tulumla kendilerine moral verdiği için teşekkür ederek, kendisinin koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının birinci gününde mahalleliyi eğlendirdiğini söyledi.

İbrahim Can Bora sayesinde güzel bir aktiviteye evin penceresinden katılmış olduklarını dile getiren Kırkaç, "Çok büyük moral oldu. Gözlerim yaşardı. Elimizden geldiğince eşlik etmeye çalıştık. Koronavirüse karşı elimizden geldiği kadar önlem almaya çalışıyoruz. İbrahim'in tulum çalması mahalleye çok iyi geldi. Bizi diriltti, yöresel müzikle kendimize geldik. Çok güzel oldu. Tulumu da güzel çalıyor. Ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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