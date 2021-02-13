Evinin önünde pusuya yattılar: Habersiz adım bile atamıyor

OBJEKTİFLERİ HAZIRLAYIP BEKLEDİLER35 yaşındaki Rus model Irina Shayk, önceki gün Bradley Cooper ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea de Seine Shayk Cooper'ı okuldan almak için New York'taki evinden çıktı.

OBJEKTİFLERİ HAZIRLAYIP BEKLEDİLER

35 yaşındaki Rus model Irina Shayk, önceki gün Bradley Cooper ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea de Seine Shayk Cooper'ı okuldan almak için New York'taki evinden çıktı.

PODYUMDA YÜRÜR GİBİ

Tepeden tırnağa siyahlar giyen Shayk, görünümün de sarı renkli uzun bir manto, siyah beyzbol şapkası, siyah güneş gözlükleri ve siyah maske ile tamamladı. Kızı Lea'yı okuldan aldıktan sonra bebek arabasına oturtan model hemen evinin yolunu tuttu.

TANIYANLAR EL SALLADI

Shayk'ı, hem evinden çıkıp yürüme mesafesindeki okula giderken hem de oradan kızıyla birlikte dönerken fotoğrafçılar bir an bile yalnız bırakmadı. Shayk, her ne kadar tanınmamak için önlem almışsa da sokaktan geçen ve onun kim olduğunu bilenler de ünlü model yanlarından geçerken ona el salladı.

ANNESİ İLE BİRLİKTE KALIYOR

Shayk, fotoğrafçılara aldırmadan ve tek kelime konuşmadan, hızlı adımlarla evine doğru ilerledi ve bina görevlisinin de yardımıyla hemen içeri girdi. Bradley Cooper'dan ayrıldıktan sonra New York'ta bir apartman dairesine taşınan Shayk'a burada zaman zaman annesi Olga da eşlik ediyor.

KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Modellik kariyerine hızlı başlayan, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilişkisi nedeniyle eskisinden daha fazla gündeme gelen Irina Shayk, son 15 yılın en önde gelen modellerinden biri. Aslına bakılırsa onun hikayesi de kelimenin tam anlamıyla "bir yıldız doğuyor" hikayesi. Irina Shayk'ın yükseliş öyküsünü bir hatırlayalım.

KÜÇÜK BİR MADENCİ KASABASINDA DÜNYAYA GELDİ

1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi İrina Shayk. ya da tam adıyla Irina Şeyhislamova. Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeriy bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti. Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı. Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem İrina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi.

BİR İLAN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu. Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan Irina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.

ABLASI TATYANA İÇİN KURULAN HAYALLER IRINA'DA GERÇEKLEŞTİ

Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi. Irina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar.

ZOR GÜNLER YAŞADILAR

Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama yemek için" diyerek anlatmıştı.

GAZETECİ OLMAK İSTEMİŞTİ

Irina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. " Yemanzhelinsk kasabasının eski sakinleri bugün hala Irina'yı da annesi Olga'yı da hatırlıyor. Hatta müzik öğretmeni Olga'nın çocuklarına bakabilmek için ek işler yaptığını da.

ABLASININ GİTTİĞİ OKULDA KEŞFEDİLDİ

Ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken keşfedildi Irina Shayk. O sırada 20 yaşındaydı. Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına giren yolda ilk adımı da atmış oldu.

ESKİ SEVGİLİSİNİ HERKES HATIRLIYOR

Irina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu. Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.

COOPER İLE NİŞANLANIP AYRILDI Oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper ile evlenip ayrılan Shayk, son dönemde Heidi Klum'un eski sevgilisi olan Vito Schnabel ile samimi şekilde görüntülenmişti. Ancak ikili bir süredir yan yana görülmüyor.

Kaynak: Hürriyet