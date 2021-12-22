Evinin kapısını açan adam fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı - Haberler
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Evinin kapısını açan adam fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı

Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul'daki bir binada ev sahibi olan adam, evini kiraya verdikten sonra apartmana geri döndü. Ancak kapısının kilidini çevirdikten sonra karşılaştığı manzarayla sinir krizi geçirdi. Çünkü 3+1 olan evin, 1 odası yoktu ve ev 2+1'e düşmüştü. Odayı komşusunun aldığını ileri süren adam, hemen yan komşusunun kapısına dayandı.

İstanbul'daki bir apartmanda akılalmaz olaylar yaşandı. Evini kiraya veren adam, eve geri döndüğünde bir odasının olmadığını gördü ve hemen komşusunun kapısına dayandı. Çünkü adamın iddiasına göre, odayı çalan kişi yan komşusuydu.

Show TV muhabiri Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da bir vatandaş yaklaşık bir yıl önce 3+1 daire satın aldı. Kiracılarının çıktığı evine kendi taşınmak isteyen şahıs evine geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Evinin kapısını açan kadın fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı

Şahıs, 3+1 odalı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti. Kendisinin iddiası üzerine yan komşusu evinin odasını kırıp kendi evine bağladı.

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.

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