Evinin kapısını açan adam fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı

İstanbul'daki bir apartmanda akılalmaz olaylar yaşandı. Evini kiraya veren adam, eve geri döndüğünde bir odasının olmadığını gördü ve hemen komşusunun kapısına dayandı. Çünkü adamın iddiasına göre, odayı çalan kişi yan komşusuydu.

KENDİ EVİNE TAŞINMAYA KARAR VERDİ

Show TV muhabiri Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da bir vatandaş yaklaşık bir yıl önce 3+1 daire satın aldı. Kiracılarının çıktığı evine kendi taşınmak isteyen şahıs evine geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

EV, 2+1'E DÜŞTÜ

Şahıs, 3+1 odalı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti. Kendisinin iddiası üzerine yan komşusu evinin odasını kırıp kendi evine bağladı.

BELEDİYE İZİN VERDİ İDDİASI

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.

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