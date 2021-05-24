Evinin bodrumunda bulduğu yavru tilkileri ekiplere teslim etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinin bodrumunda iki adet tilki yavrusu bulan genç, sevimli yavrulara gözü gibi baktı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinin bodrumunda iki adet tilki yavrusu bulan genç, sevimli yavrulara gözü gibi baktı. Rıfkı ve Sıdkı adı verilen, evin maskotu olan sevimli tilkiler, Ordu Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Fatsa ilçesine bağlı Kösebucağı Mahallesi'nde yaşayan Lokman Çolak, evlerine ait bodrum katından seslerin geldiğini fark etti. Seslerin üzerine bodrum katına inen Çolak, burada iki adet yeni doğmuş tilki yavrusu buldu. Annesinin bıraktığı yavru tilkileri, arkadaşıyla birlikte beslemeye başlayan Çolak, evin de maskotu olan sevimli yavrulara bir de Rıfkı ve Sıdkı adlarını verdi. Çolak, anneleri gelmeyen tilkileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiğini söyledi.

"Kendi yaşam alanlarına gittikleri için içimiz rahat"

Tilki yavrularını birkaç gün önce bulduğunu ve bakımlarını yapıp, karınlarını doyurduğunu söyleyen Lokman Çolak, "Sesler gelmeye başladı, indim aşağıya falan baktım iki tane tilki yavrumuz yani bunların bakımını annesi yoktu ben üstlendim. Sütle, süt ürünleri ile bakmaya başladım. Burada kaldıkları süreçte evimizin maskotu oldular. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Bundan sonra artık evimizin maskotu yok ama kendi yaşam alanlarına gideceği için içimiz rahat" şeklinde konuştu.

Sevimli tilkiler Ordu Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı