Evine kurşun isabet eden Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Tekoğlu şikayetçi oldu
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Evine kurşun isabet eden Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Tekoğlu şikayetçi oldu

12.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:12
Evine kurşun isabet eden Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Tekoğlu şikayetçi oldu

Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdullah Tekoğlu'nun evinin balkonu ve duvarlarına kurşun isabet etti.

Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdullah Tekoğlu'nun evinin balkonu ve duvarlarına kurşun isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Tekoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katındaki evinde duyduğu silah sesleri üzerine balkona çıktı.

Balkondaki camların kırıldığını ve duvarlarında deliklerin oluştuğunu fark eden Tekoğlu, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta tabanca ve tüfeğe ait boş kovanlar buldu. Ekipler, ateş açan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Tekoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde oturduğu sırada silah sesi duyduğunu, evin balkonu ile duvarların isabet aldığını ve durumu polise bildirdiğini söyledi.

Tek tesellisinin kimsenin yara almaması olduğunu belirten Tekoğlu, hiçbir husumetinin bulunmadığını ve bunun bir saldırı olabileceğine inanmadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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