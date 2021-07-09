İSTANBUL-EVİNE KATKI SAĞLAMAK İSTEYEN EV HANIMLARI 'EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ'NDE TOPLANDI

Eyüpsultan Belediyesi, El Emeği Ürünleri Festivali'nin 3'üncüsünü düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi, El Emeği Ürünleri Festivali'nin 3'üncüsünü düzenledi. Evini geçindirmek amacı ile kendi evlerinde ürettikleri ürünleri satan toplam 74 ev hanımı, bu festivalde ürünlerini satmak amacı ile bir araya geldi. Festivalde satıcı olan 35 yaşındaki Semra Yoğurtçu, "2 yıldır filografiyle uğraşıyorum. Çivi çalışması da sabır isteyen bir iş ama ben bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. İkiz çocuklarım var. Ürettiğim ürünleri satarak aileme katkıda bulunuyorum? diye konuştu.

Evde el emeği üreten ve ekonomik anlamda herhangi bir geliri olmayan kadınların el emeklerinden oluşan ürünlerin sergileneceği Eyüpsultan El Emeği Ürünleri Festivali bugün başladı. 9-10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Zal Mahmut Paşa Külliyesinin önünde gerçekleştirilecek olan festivalin ilk gününe katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, pandemiden önce kadınlar için çeşitli kurslar yaptıklarını ve kadınların burada yaptıkları ürünlerin ellerinde kaldığını belirtti. Festivalde kadınların el emeklerini vatandaşlarla buluşturduğunu belirten Başkan Köken, 'Yaklaşık 19 mahalleden de katılım var. Bizim ESMEK birimimizde üretilen ürünler de burada olacak. Bu festivali gelen taleplere göre sık sık gerçekleştireceğiz. Girişimci hanımlara sesleniyorum bizi takip etsinler' dedi.

'BÖYLE FESTİVALLER SIK SIK DÜZENLENMELİ'

Festivalde ürünlerini satan 46 yaşındaki Sultan Kaya, 'Ahşap işi ile uğraşıyorum. Daha önce belediyenin kurslarına gittim. Kendimi bu konuda geliştirdim. Evde ürünlerimi yapıyorum ve sosyal medya aracılığı ile satıyorum. Bugün de ürünlerimi satmak için buradayım' dedi.

Yine festivalde satıcı olan 41 yaşındaki Nurcan Koçak ise 'Evimde lif örüyorum, toka, patik yapıyorum. Daha sonra bunları çevremdeki kişilere ya da belediye başkanımızın açtığı ESMEK Mağazası'nda satıyoruz. Ürünlerimizi bu mağazaya getiriyoruz, burada satılıyor. Daha sonra da paramızı alıyoruz. Bu tür festivaller düzenlenirse buralara da gelip satış yapıyoruz. İki çocuğum var. Buradan yaptığım satışlarla evime, çocuklarıma katkıda bulunuyorum. Hem evimle ilgilenip hem para kazanabiliyorum. Başkanımıza işimize kolaylık sağladığı için de teşekkür ediyorum. Bence bu tür festivaller ev hanımlarına katkı için daha sık yapılmalıdır' açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı