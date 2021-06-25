Evine ısı sistemi kurup Hint keneviri yetiştirdi; annesi çiçek sanmış

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan M.K., evine kurduğu ısı ve havalandırma sistemiyle yetiştirdiği 20 kök Hint keneviri ile 0,59 gram kokainle yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan M.K., evine kurduğu ısı ve havalandırma sistemiyle yetiştirdiği 20 kök Hint keneviri ile 0,59 gram kokainle yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve içici olduğunu söyleyen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K. ile aynı evde yaşayan annesinin, oğlunun çiçek yetiştirdiğini sandığını söylediği öğrenildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, daha önce bir otelde resepsiyonist olarak çalışan M.K.'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Polis, bir süre teknik ve fiziki takibe aldığı M.K.'nin evine dün operasyon düzenledi. Evdeki aramada, bir odaya uyuşturucu yetiştirilmek için kurulan ısı ve havalandırma sistemleri, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler, 15 ile 50 santim uzunluğunda 20 kök Hint keneviri, 0,59 gram kokain ve uyuşturucu maddenin yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli tarım ilaçları ele geçirildi. M.K., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifadesinde uyuşturucu satmadığını, içici olduğunu söyleyen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K. ile aynı evde yaşayan annesi de oğlunun çiçek yetiştirdiğini düşündüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan