Evine Girdiği Genç Kıza "Sevdim Seni, Bir Kez Öpeyim" Diyen Hırsıza Tacizden 5 Yıl İsteniyor
Üniversiteli iki genç kızın evine giren hırsız, odasında yakaladığı kızlardan birini mutfağa götürüp taciz etmeye çalıştı. Yakalanan sapık için 5 yıl ceza isteniyor.
İstanbul'da yaşayan 2 üniversiteli genç kız, gece yarısı soygun dehşetiyle birlikte bir de tacize uğradı.
ODADAN MUTFAĞA GÖTÜRDÜ
Dava dosyasındaki iddialara göre, olay şöyle meydana geldi: G.K. ve D.S.'nin yaşadığı daireye, Eylül 2016'da 2 hırsız girdi. Hırsızlar, uyanan G.K.'yı "Bağırma yoksa silahımı çeker seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. İkili daha sonra, genç kızdan arkadaşı D.S.'nin odasının kapısını açmasını istedi. Arkadaşının uyurken kapısını kilitlediğini söyleyen G.K.'yı mutfağa götüren şüpheli K.S., genç kıza "Sevdim seni, bir kez öpeyim" dedi. G.K.'nın iteklediği K.S. ve suç ortağı, bilgisayar, telefon ve 700 TL'yi alarak kaçtı. 2 arkadaş, karakola giderek şikâyetçi oldu. Fotoğraflar üzerinden yapılan teşhiste G.K., şüphelilerden birinin K.S. olduğunu söyledi. Diğer şüphelinin kimliği ise tespit edilemedi.
"BASİT CİNSEL SALDIRI"
Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre savcılık, K.S. hakkında 'yağma' davası açtı. Tutuklanan K.S., olayla ilgisinin olmadığını savundu. Şikâyetçi G.K. ise sanığı duruşmada da teşhis etti. Mahkeme, 11 yıl hapis cezasına çarptırdığı K.S. hakkında olay sırasında kullandığı "Bir kere öpeyim" sözleri nedeniyle de suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, K.S. hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.
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körkemelin nesilleri bunlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ben kendi şeriatımı uygularım arkadaş. . . Bu devletin zavallı aciz adaletine ihtiyacım yok. . . Denk gelmesin insallah. . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Hasan Ali isimli kişi ilişkiye gırmekle sadece masumane öpmenın arasında dağlar kadar fark var ama bunu bılmıcek kadar cahil olman senın suçun değilCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Şeriat gelmediği sürece herkes bu yapılan şeyleri notmal karşılayacak allah hepinizin belasını versin inşallah ölümden haberleri yok mahşer azabı çetindir bilmiyorlar öğrenirler allahın izniyle kendi cehenneminizde yanmanız ve kül olasınız inşallah....Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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yalova bu devlet allah rıza için böğle şey yapanları 2 10 yıl yetmez asacan ya özellikle millet baksın nasıl yapılıyor diye bu işCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır