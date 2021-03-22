Evinde ölü bulunan Beyzanur'un kocası tutuklandı
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Evinde ölü bulunan Beyzanur'un kocası tutuklandı

22.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:46

İzmit'te 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evde ölü bulunan 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan'ın ölümüyle ilgili eşi tutuklandı. Öte yandan genç kadının babası Hasbi Özel, savcılık ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini ve damadından şikayetçi olduğunu söylemişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit'te Bayzanur Özel Fidan'ın (22) ölümüyle ilgili eşi Ö.F'nin yakalandığı belirtildi. Şüpheli şahsın, gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

GENÇ KADIN EVDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Polisi arayan Ö.F'nin Alikahya Mahallesi'ndeki evlerine geldiğinde yaklaşık 3 ay önce evlendiği eşi Bayzanur Özel Fidan'ı ölü olarak bulduğunu söylediği, intihar şüphesi üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Evinde ölü bulunan Beyzanur'un kocası tutuklandı

BABA, KIZININ CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Genç kadının babası Hasbi Özel, savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini belirtmişti. Özel'in, "Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızım, eşiyle kaçarak evlendiği için aramız bozuktu, pek fazla görüşmezdik. Ben kızımın eşi Ö.F.'den şikayetçiyim, çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ö.F. tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum" dediği ifade edildi.

Öte yandan, genç kadının cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Evinde ölü bulunan Beyzanur'un kocası tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Olay, önceki gün Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.F., 112 Acil'i arayıp, eve geldiğinde 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Beyza Nur Özel Fidan'ın hayatını kaybettiği saptandı. Yapılan incelemenin ardından Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Eşi Ö.F. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Evinde ölü bulunan Beyzanur'un kocası tutuklandı
Evinde ölü bulunan Beyzanur'un kocası tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
M: Allah hakkimizda hayirlisini versin öyle bir zamandayız eceli ile de ölünse hep birileri şüpheli konumda
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