Evinde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
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Evinde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Evinde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Bursaspor tribünlerinin tanınan ismi Adem Tunçbilek (50) sevenlerini yasa boğdu.

Bursa'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Bursaspor tribünlerinin tanınan ismi Adem Tunçbilek (50) sevenlerini yasa boğdu.

Olay merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Tuna Mahallesi Yalova sokakta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre iftar saatinde komşuları ile sohbet ettikten sonra oturduğu eve giren Adem Tunçbilek dinlenmek için uzandığı kanepede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

50 yaşında yaşama veda eden Tunçbilek'in beklenmedik ölüm haberi ailesi, mahalle sakinleri ve Bursasporlu taraftarları derinden üzdü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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