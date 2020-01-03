Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı
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Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde açık bırakılan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangını söndürmek isteyen ev sahibi yaralandı, eşi dumandan etkilendi.

03.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:11
Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

'ın ilçesinde açık bırakılan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangını söndürmek isteyen ev sahibi yaralandı, eşi dumandan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre, Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe ve Cemal Erşan çiftinin 2 çocuğu ile birlikte yaşadığı evde sabah saatlerinde ısınmak için kullanılan ve prizde takılı bırakılan elektrikli ısıtıcının bulunduğu odadan dumanlar yükselmeye başladı.


Yangını fark eden Erşan çifti itfaiye ekiplerine vererek yardım istedi. Evinde çıkan yangını kendi imkanı ile söndürmeye çalışan emekli Cemal Erşan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.


Olay yerine sevk edilen itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangın nedeniyle yaralanan ev sahibi Cemal Erşan ve dumandan etkilenen eşi Ayşe Erşan çağrılan 112 sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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