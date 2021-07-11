Evinde Bizans dönemine ait sikkelerle yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 88 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 88 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ocaklı Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisini aldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, dün, İ.K.'nin evine operasyon düzenledi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen 88 gümüş sikke ele geçirilirken, İ.K. gözaltına alındı. İ.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay