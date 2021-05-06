Evin önünde oynayan çocuğa otomobil çarptı
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Evin önünde oynayan çocuğa otomobil çarptı

Evin önünde oynayan çocuğa otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evin önünde oynayan 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evin önünde oynayan 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Kaza, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Hacı Ahmet Durak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere; göre Şeyma Y. idaresindeki 67 TJ 604 plakalı otomobil seyir halindeyken evinin önünde oynayan Adem Erkay C.'ye (6) çarptı. Kazada 6 yaşındaki çocuk yaralanırken, çevrede kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra sedye ile ambulansa aldı. Adem Erkay C. ambulans ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılırken, hastaneye girişi sırasında yüzünün kanlar içerisinde olduğu görüldü. Sürücü Şeyma Y. ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Evin önünde oynayan çocuğa otomobil çarptı
Evin önünde oynayan çocuğa otomobil çarptı
Evin önünde oynayan çocuğa otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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