Limak Vakfı'nın okul öncesi dönemdeki çocuklara mühendislik mesleğini sevdirmek amacıyla pilot uygulamasını Gaziantep'te başlattığı "Evin Küçük Mühendisleri Projesi" sona erdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nazire Eruslu Anaokulu'nda düzenlenen kapanış programında yaptığı konuşmada, çocukların istediği mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tarihteki medeniyetlerin bilgi ve güçleri sayesinde kendilerinden bahsettirdiğine değinen Şahin, dünyadaki gelişmelerin çok iyi okunması gerektiğine dikkati çekti.

"Evin Küçük Mühendisleri" projesinin eylül ayında başlatıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Biz daha çocuklarımız doğmadan 'Kız şu mesleği, erkek şu mesleği olur' diye etiketliyoruz. Matematiği iyiyse doktor olsun diyoruz. Hepimizin genetik yatkınlıkları var. Kimisi müzikte, kimisi sporda, matematikte yetenekli. Çocuğu kabiliyetlerine göre yönlendirmemiz lazım. Büyük bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. İnsanlar istemediği mesleği yaptığında mutsuz oluyor. İyi eğitmenin yolu da anlatmak, dokunmak."

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de anaokulundan itibaren çocuklara mühendisliği sevdirmek gerektiğini söyledi. Çalışmaları hakkında bilgiler veren Özdemir, başka bir projede de 10 pilot ildeki 50 okulda 20 bin öğrenciye mühendislik fırsatları hakkında bilgilendirmeler yaptıklarını anlattı.

Özdemir, çocukları en erken yaşta mühendislikle tanıştırmaya çalıştıklarını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Matematiği seven çocuk mühendis, doktor olur. Biz artık okul öncesinden bile önce çocukları fen, teknoloji, bilimle tanıştırıyoruz. Eylülde başlattığımız projeyle önce eğiticilerimizi bilgilendirdik. Sonrasında 5 anaokulunda 25 okul müdürü ve öğretmenimiz ile bin 500 veli ve öğrencimize ulaştık. Gaziantep'te pilot olarak başladığımız bu projeyi birçok ilimizde uygulayacağız. Çok daha fazla öğrencimize ve velimize ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkenin gelişmişliğini, öğrencilere verdiği fırsatlar belirliyor. Biz de ekonomide mucizeler yaratmak istiyorsak çocuklarımızı bilgi becerileriyle yetiştirip, donatmak zorundayız. Biz bugün en uzun köprümüzü Koreli mühendislerle yapıyoruz. Aslında bunu Türk mühendislerle yapabiliriz. İnşallah gelecekte bunu buradaki çocuklarımızla yapacağız. Ben onlara şimdiden kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunuyorum."

Konuşmaların ardından Şahin ve beraberindekiler, çocukların velileriyle yaptıkları mühendislik çalışmalarının bulunduğu alanı ziyaret etti.