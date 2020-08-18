Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş'tan
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş'tan

Koçtaş, evlerde en büyük sorunlardan biri olan dağınıklığa çözüm olacak pek çok ürünü kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş'tan
18.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:46

Koçtaş, evlerde en büyük sorunlardan biri olan dağınıklığa çözüm olacak pek çok ürünü kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, evlerin daha düzenli olmasını sağlayacak pratik düzenleme önerileri sunuyor. Sadece birkaç adımda evlerindeki dağınıklığa son vermek isteyenler için yüzlerce güzel fikir Koçtaş'ta bulunuyor.

Salon ve oturma odası için düzenleme çözümleri Koçtaş'ta

Evlerin en çok zaman geçirilen alanları olan salon ve oturma odalarının daha düzenli görünmesini birkaç adımda sağlamak mümkün oluyor. Pek çok elektronik ürünün kullanıldığı salon ve oturma odasındaki kabloların dağınık görünmesini engellemek için kablo düzenleyici kelepçeler kullanılabilir. L köşe ve kablo kanalı ile priz kablolarının dağınık görünmesini engellemek artık çok daha kolay oluyor.

Yatak örtüsü kullanımı hem alanı daha düzenli gösterirken nevresimlerin tozlanmasını da engelliyor. Makyaj kutusu ve organizerler ile makyaj masasının dağınık görüntüsünü ortadan kaldırılabiliyor.

Çocukların sıklıkla oynadığı oyuncakları bir saklama kutusuna, çok oynamadığı oyuncakları ise başka bir saklama kutusuna koyarak dağınıklığın önüne geçmek için gerekli olan kutu ve sepet çeşitlerine Koçtaş'tan ulaşmak mümkün oluyor. Ayrıca Koçtaş, çocuk gardıropları için de birçok düzenleme önerisi ve ürün seçeneği sunuyor. Çocukların sıklıkla giymediği giysileri, rafların arkalarına yerleştirerek oluşabilecek dağınıklığı azaltılabiliyor. Ayrıca alanın büyüklüğüne göre ek dolap ve raf sistemleri de kullanılabilir.

Çalışma odasının düzenli olması, verimli bir çalışma ortamı sağlıyor. Hem çalışma masasının hem de kitaplığın düzenini sağlamak için karton kutular ideal seçenekler arasında. Onlarca kitaplık seçeneğine ek olarak kitaplığını dilediği gibi tasarlamak isteyenler ise Koçtaş Youtube hesabından kendin yap kitaplık fikirlerini inceleyebilir.

Mutfak ve banyolar için düzenleme önerileri

Mutfaklarda düzen için, yemek yaparken bir yandan da alanın toplanması büyük önem taşıyor. Koçtaş'ta bulunan raf, sepet, havluluk, kavanozlar gibi mutfak aksesuarları ve dolap içi düzenleyicilerle çok kısa sürede düzenli bir mutfak alanı oluşturulabiliyor.

Koçtaş, banyo düzenini sağlayacak ürünleri aynı zamanda banyo dekorasyon fikirleriyle birleştiriyor. Koçtaş, banyoları güzelleştirirken aynı zamanda düzen sağlayacak çözüm önerileri de sunuyor. Banyolarda hem depolama alanı sağlayan hem de şık bir görünüm katan banyo dolapları, saklama kutuları, set üstü banyo aksesuarları, duş raf sistemleriyle düzenli bir banyo için tüm çözümleri tek çatı altında Koçtaş'ta bulunuyor.

Düzenli evler için gerekli tüm ürünlere, sıfır tolerans önlemleriyle açılan Koçtaş mağazalarından, Koçtaş Çözüm Merkezi'nden, Koçtaş mobil uygulamasından ve koctas.com.tr'den ulaşmak mümkün. Bu ürünlerle hayata geçirilecek güzel fikirlere ve çözüm önerilerine ise Koçtaş Yaşayan Evler Blog, Koçtaş sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi 3. Sayfa
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye 3. Sayfa
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi Dünya
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi Ekonomi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
YÖK'ten eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik yetki devri kararı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Hadise Aamir Khan İrem Derici Nihat Doğan
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş'tan - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 15:37:07. #1.14#
title