Evin caz hali konserleri devam ediyor Akbank Sanat Nisan ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor.

30. Akbank Caz Festivalinin "Yıl Boyu Caz" konserleri "Evin Caz Hali" konserleri ile devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde davul ve performans sanatçısı Berke Can Özcan ile başlayan seri Çağrı Sertel, Ozan Musluoğlu, Barış Demirel - Efe Demiral, Ece Göksu - Can Çankaya ve Serhan Erkol ile Nisan ayında devam edecek.

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ

1 Nisan Çarşamba- Çağrı Sertel - Piyano

3 Nisan Cuma - Ozan Musluoğlu – Kontrbas

10 Nisan Cuma – Barış Demirel - Efe Demiral - Gitar - Trompet

17 Nisan Cuma - Serhan Erkol – Saksafon

24 Nisan Cuma - Ece Göksu - Can Çankaya – Vokal – Piyano

Kaynak: Bültenler