Evi yanan aileye yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evi yanan aileye yardım eli

22.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:53
Evi yanan aileye yardım eli

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, geçtiğimiz gün Yunus Emre Mahallesi'nde 7 kişinin dumandan etkilenmesine neden olan yangında, evi zarar gören Özbek ailesine yardım etmek için devreye girdi.

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, geçtiğimiz gün Yunus Emre Mahallesi'nde 7 kişinin dumandan etkilenmesine neden olan yangında, evi zarar gören Özbek ailesine yardım etmek için devreye girdi.

Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi, Yunus Emre Mahallesinde evi yanan Özbek ailesine yardım eli uzattı. Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve AK Parti Bucak İlçe teşkilatları aileye yardım için gerekli olanların yapılacağının sözünü verirken Bucak Belediyesi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla aileye yardım için ilgili müdürlüklere gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre Mahallesi'nde Adem Özbek'e ait olduğu belirlenen evde yangın çıkmıştı. Yangın Bucak Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. - BURDUR

Evi yanan aileye yardım eli
Evi yanan aileye yardım eli
Evi yanan aileye yardım eli
Evi yanan aileye yardım eli
Evi yanan aileye yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evi yanan aileye yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:57:06. #1.16#
title