Evi yanan aileye 'Ahi' dayanışması ile destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evi yanan aileye 'Ahi' dayanışması ile destek

Evi yanan aileye 'Ahi' dayanışması ile destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir'de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Taner Topçu, Ahi Dayanışması ile kış mevsimi öncesi evine geçme hazırlığı yapıyor.

Kırşehir'de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Taner Topçu, Ahi Dayanışması ile kış mevsimi öncesi evine geçme hazırlığı yapıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekici, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve İl Başkanı Baran Genç' ile beraber geçen hafta çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Topçu ailesini ziyaret etti. 'Ahi' dayanışması ile kullanılamaz hale gelen evi eski haline getirmek için çalışmalar yapan heyet, ailenin yanında olduklarını dile getirdi.

Elektrik kontağından çıkan yangında evlerinin hasar aldığını dile getiren Taner Topçu, "Allah'tan çocuklarım evde değildi. Özel bir fabrikada taşeron olarak çalışıyorum. Mesai arkadaşlarım, belediye, Sosyal Hizmetlerden gelen yardımlarla evi toparlamaya çalışıyorum. Önümüz kış, çocuklarımın okulları da açıldı. Biran önce evimi toparlamaya çalışıyorum. Babam, abim, abimin ailesi ve benim ailem yangından dolayı aynı evi paylaşmaktayız" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Evi yanan aileye 'Ahi' dayanışması ile destek
Evi yanan aileye 'Ahi' dayanışması ile destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Müge Anlı Rasim Öztekin
Spor Cristiano Lionel Messi Mergim Berisha Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Evi yanan aileye 'Ahi' dayanışması ile destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 16:05:52. #1.14#

title